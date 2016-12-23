Молодёжная сборная России разгромно проиграла Швеции перед стартом МЧМ-2017

Молодёжная сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира провела заключительный выставочный матч со сверстниками из Швеции. Встреча закончилась победой шведов со счётом 4:0.По регламенту встречи после основного времени был сыгран овертайм в формате «3 на 3», который команды провели без заброшенных шайб. В серии послематчевых буллитов шведская сборная, как и в основное время, оказалась сильнее.Самсонов (Сухачёв); Cидоров — Рыков, Полунин — Воробьёв — Капризов; Сергачёв — Зборовский, Коростелёв — Тренин — Тянулин; Дронов — Фазылзянов, Карнаухов — Квартальнов — Гурьянов; Воронков — Волков, Юртайкин — Алексеев — Рубцов, Беляев.0:1 — Лёкке (Грюндстрём, Андерссон), 09:05.0:2 — Дален (Мовераре), 12:54.0:3 — Эрикссон Эк (Нюландер, Оль), 21:56.0:4 — Оль (Нюландер), 53:59.Вратари: Самсонов — Сандстрём.Первый матч на молодёжном чемпионате мира сборная России U20 проведёт против сверстников из Канады 27 декабря, начало в 04:00 мск.