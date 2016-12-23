Дэвид Легуонд объявил о завершении карьеры

Американский нападающийобъявил о завершении карьеры. Последним клубом 36-летнего форварда был «Баффало Сэйбрз», за который он играл в прошлом сезоне.Также он выступал за «Детройт ред Уингз» и «Оттаву Сенаторз», а большую часть карьеры провёл в «Нэшвилл Предаторз». В 1998 году он стал первым игроком, которого вступившие в лигу «Предаторз» выбрали на драфте НХЛ (под общим вторым номером). Всего в НХЛ он провёл 1136 матчей и набрал 618 (228+390) очков. В плей-офф добавил к ним ещё 28 (13+15) очков в 55 матчах.