Ягр, Хартнелл и Андерсен – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.Третьей звездой стал голкипер «Торонто Мэйпл Лифс», сыгравший на ноль в матче с «Колорадо Эвеланш» (6:0) при 38 отражённых бросках.Второй звездой назван форвард «Коламбус Блю Джекетс», ставший автором хет-трика во встрече с «Питтсбург Пингвинз» (7:1).Первой звездой признан нападающий «Флориды Пантерз»— его голевой пас в игре с «Бостон Брюинз» (1:3) позволил ему набрать 1888-е очко в карьере и занять единоличное второе место в истории НХЛ по количеству набранных очков.