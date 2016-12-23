Ягр, Хартнелл и Андерсен – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Третьей звездой стал голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен, сыгравший на ноль в матче с «Колорадо Эвеланш» (6:0) при 38 отражённых бросках.
Второй звездой назван форвард «Коламбус Блю Джекетс» Скотт Хартнелл, ставший автором хет-трика во встрече с «Питтсбург Пингвинз» (7:1).
Первой звездой признан нападающий «Флориды Пантерз» Яромир Ягр — его голевой пас в игре с «Бостон Брюинз» (1:3) позволил ему набрать 1888-е очко в карьере и занять единоличное второе место в истории НХЛ по количеству набранных очков.