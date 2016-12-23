Луонго: Ягс, ты бы не занял такое место в истории, если б я не давал забивать

Вратарь «Флориды Пантерз»поздравил нападающего Яромира Ягра, вышедшего на второе место по количеству набранных очков за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ. 44-летний чешский нападающий сделал голевую передачу в матче с «Бостоном» (1:3), набрав 1888-е очко в регулярных чемпионатах.«Эй, Ягс, я просто хотел поздравить с тем, что ты стал вторым в истории по набранным очкам. Знаю, ты бы не смог занять такое место, если бы не все те годы, когда я давал тебе забрасывать в мои ворота в былые времена», – отметил Луонго.