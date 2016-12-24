Мэттьюс: рад за Доана, но лучше бы меня не было на льду, когда он забивал

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поделился впечатлениями после выигранного матча с «Аризоной Койотс» (4:1).
«Приехать домой и сыграть на родине – это яркие впечатления. Два очка и победа – украшение на этом торте.
400-й гол Доана — невероятное достижение. Я рад за него. Впрочем, было бы здорово, если бы меня не было на льду, когда Доан нам забивал. Он потрясающий хоккеист, это касается не только выступлений за «Аризону», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.