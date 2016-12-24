Тальбо: если бы мне нужно выбрать в команду одного игрока, взял бы Малкина

Нападающий «Локомотива»поделился мнением об игре российского форварда «Питтсбург Пингвинз»«В плей-офф 2009 Малкин практически в одиночку “Каролину” обыграл. Это была какая-то фантастика. Честно говоря, Малкин — лучший игрок, с которым я когда-либо играл. Если говорить о его лучшем состоянии. Если бы мне предложили выбрать одного игрока на один матч в его лучшем состоянии, я бы выбрал Малкина. Да, если бы вопрос стоял в том, вокруг кого строить команду, я бы выбрал Кросби. Но Малкин, если он в своей лучшей форме, его невозможно остановить.Почему же Малкин не играет так всё время? Это очень сложно. Гораздо сложнее, чем может показаться. Да, он, возможно, не показывает своего лучшего хоккея, но он же в пятёрке лучших бомбардиров НХЛ! Вы можете как угодно оценивать его игру, но он каждый год, если не мешают травмы, среди лучших из лучших в лиге. Он без вопросов входит в число самых-самых в мире. Но держать тот максимальный уровень, на котором он способен играть, а если он играет — у него практически нет конкурентов, невероятно тяжело», — цитирует Тальбо «Спорт-экспресс».