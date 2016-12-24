Ткачёв: в новых овертаймах «3 на 3» на первый план выйдут правильные смены

Нападающий «Ак Барса»поделился мнением об изменении формата овертаймов в КХЛ.«Что выйдет на первый план при новом формате овертайма „3 на 3“? Правильные смены. На пересменке в НХЛ очень много голов забивается. Ребята, которые были в сборной, тоже говорили про правильные смены. Одна неправильная смена — и пойдёт контратака, значит, сразу опасность.Наше сочетание с Чибисовым и Секачем? Всё проходит в рабочем режиме, как и остальные звенья», — приводит слова Ткачёва официальный сайт «Ак Барса».