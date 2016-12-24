Главный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин дисквалифицирован на один матч

СДК КХЛ рассмотрел эпизод матча «Авангард» — «Динамо» Мн, состоявшегося 23 декабря.
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на главного тренера ХК «Авангард» Фёдора Канарейкина наказание по Правилу 551 г, п.1 (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» – Дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.) – и согласно п.2.6. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
Видео эпизода с удалением Канарейкина можно посмотреть здесь.