Доус: надо ещё парочку хет-триков оформить, чтобы догнать Мозякина по шайбам

Нападающий «Барыса»поделился эмоциями после игры с магнитогорским «Металлургом» (5:3), где ему удалось оформить хет-трик.«У меня теперь хет-триков больше, чем у Мозякина? Зато у него больше голов в сезоне. Ещё надо оформить парочку, чтобы его догнать.Хороший старт, также пара удачных отскоков на клюшку, мы хотели продолжать игру в том же духе. Но несколько удалений подряд помешали во втором периоде. Позволили сопернику вернуться в игру, чего старались избежать. Такое случается, когда приходится обороняться, но нельзя жаловаться — отражённые броски в третьем периоде, Пулен очень нам помог — совершил невероятные сейвы. Мы должны быть более чем довольны таким исходом игры», — цитирует Доуса официальный сайт «Барыса».