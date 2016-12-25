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175 лет назад 2016
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Аболс: молодцы, отыгрались с 0:3, но в графе «очки» — ноль

25 декабря 2016, воскресенье. 20:17. Хоккей
Главный тренер «Лады» Артис Аболс подвёл итоги после проигранного матча с «Северсталью» (3:4).

«Мы много эмоций потеряли с ЦСКА, со СКА. Сил? Я не согласен. Мы практически всю игру со СКА играли в три пятёрки и сегодня со второго периода.

С середины второго периода какую-то игру поймали, сравняли. Молодцы, с 0:3 сделали 3:3, но в графе очки – ноль. Так что первые 25 минут были безобразными.

Опять же, если мы с такой лёгкостью допускаем – сравняли счёт и даём бросать и подставлять, – значит мы сегодня не заслуживали ничего большего, чем 3:4, к сожалению», — приводит слова Аболса официальный сайт «Северстали».


https://www.youtube.com/watch?v=3f2UcBYdapM
Источник: Официальный сайт ХК "Северсталь" Сообщить об ошибке
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ХК Лада ХК Северсталь Артис Аболс
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