Аболс: молодцы, отыгрались с 0:3, но в графе «очки» — ноль

Главный тренер «Лады»подвёл итоги после проигранного матча с «Северсталью» (3:4).«Мы много эмоций потеряли с ЦСКА, со СКА. Сил? Я не согласен. Мы практически всю игру со СКА играли в три пятёрки и сегодня со второго периода.С середины второго периода какую-то игру поймали, сравняли. Молодцы, с 0:3 сделали 3:3, но в графе очки – ноль. Так что первые 25 минут были безобразными.Опять же, если мы с такой лёгкостью допускаем – сравняли счёт и даём бросать и подставлять, – значит мы сегодня не заслуживали ничего большего, чем 3:4, к сожалению», — приводит слова Аболса официальный сайт «Северстали».