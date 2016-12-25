Канарейкин: я против того, чтобы люди из одного цеха просто выбивали коллег

Главный тренер «Авангарда»поделился мнением о своей дисквалификации на один матч.«Знаете, в моей практике это впервые, чтобы меня удалили с площадки. Я не выдержал то, что судья видел момент и не среагировал. Помню, тогда я работал в «Атланте». Главным арбитром был Поляков, а на линии работал тот, кого даже озвучивать не хочу. Сейчас он – главный судья. Он после матча пришёл ко мне в раздевалку и попросил его простить.А кто простит нас? Команду, тренера. Мы все работаем под задачу. Я потерял в последнем матче трёх игроков. Пьянов сегодня на операции в Германии. Я потерял Илью Дервука, которому засадили в колено.Хоккей – жёсткая мужская игра. И если надо, можно помахать кулаками, выплеснуть эмоции. Я – за. Но против того, чтобы люди из одного цеха просто выбивали коллег. Так, что хоккеист травмировался на полгода, а может, и вся его карьера вставала бы под вопрос. Я против этого. Мы перевалили за экватор чемпионата. И вот эти моменты стоит подработать. Впереди плей-офф», — цитирует Канарейкина «Советский спорт».