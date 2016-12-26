Таратухин: я воспитанник омской школы хоккея, и играть с «Авангардом» приятно

Нападающий новокузнецкого «Металлурга»признался, что матчи с «Авангардом» являются принципиальными для него.«Для меня матч с «Авангардом» стоит особняком, конечно. Это мой родной клуб. В принципе, как и, наверное, «Салават Юлаев». В Уфе провёл, можно сказать, самые «золотые годы» в карьере. Я являюсь воспитанником омской школы хоккея, и играть с «Авангардом» всегда приятно. Там у меня много друзей. У Омска хорошая команда, постоянно идёт в лидерах. Нам против них нужно было показать ту игру, которую демонстрировали в предыдущих матчах. В принципе, это удалось, но немножко не повезло. Всё-таки «Авангард» помастеровитей. Что и проявилось в серии буллитов.Поставить на победу свои премиальные? Такая практика есть. Действительно, хоккеисты так создают дополнительный стимул. Бывает, что перед матчем кто-то из ребят в раздевалке пишет на листе свой игровой номер и указывает сумму, которую отдаст в общий фонд команды в случае победы. Обычно пишут ту сумму, которая и является премиальной выплатой в случае победы. Кирилл Семёнов перед матчем с «Авангардом» указал на листе определённую сумму, а я решил это сделать уже после игры, если бы победили. Раньше, кстати, когда писал сумму перед принципиальным матчем, получалось, что наша команда проигрывала. А вот когда отказался от такого подхода — победы пошли. И я, заходя в раздевалку после матча, просто отдавал причитающиеся с меня деньги в фонд команды. Но сейчас это не сработало», — цитирует игрока официальный сайт клуба.