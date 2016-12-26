«Амур» выиграл 2-й матч подряд, на выезде одолев «Адмирал», у Крысанова 3 очка

«Адмирал» на своём льду проиграл «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Владивостока в последних 10 матчах потерпела семь поражений. Хабаровская команда выиграла второй матч подряд, но в последних 10 матчах выиграла лишь трижды.
«Адмирал» вышел вперёд на восьмой минуте матча — шайбу забросил Джеймс Райт. На 15-й минуте Антон Крысанов сравнял счёт. На 50-й минуте Крысанов забил свой второй гол в матче, однако на 56-й минуте матча Дмитрий Саюстов сравнял счёт. Не прошло и минуты, как хабаровчане во второй раз вышли вперёд — гол на счету Игоря Руденкова. Этот гол оказался победным — гости удержали преимущество.
Главным героем встречи стал нападающий хабаровской команды Антон Крысанов — он поучаствовал во всех голах своей команды, на его счету дубль и голевой пас.
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