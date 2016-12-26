Скривенс, Никулин, Доус и Ткачёв — лучшие игроки очередной игровой недели в КХЛ

КХЛ определила лучших игроков 17-й игровой недели регулярного чемпионата.Лучшим вратарём признан(«Динамо» Минск), в трёх гостевых матчах одержавший три победы, в том числе две на ноль, и пропустивший одну шайбу. Скривенс отразил 98,97% бросков при коэффициенте надёжности 0,33 (оба показателя – лучшие в лиге на прошедшей неделе).Лучшим защитником признан(«Динамо» Москва), вместе с командой одержавший две победы в трёх матчах и набравший в них 3 (1+2) очка. Никулин набирал очки во всех матчах и не завершил ни один из них с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3». На счету игрока также 9 бросков по воротам.Лучшим нападающим признан(«Барыс»), в четырёх матчах одержавший вместе с командой три победы и забросивший шесть шайб (лучший показатель в лиге). На счету Доуса хет-трик в игре с «Магниткой» (один из голов стал победным), а также дубль в матче с «Трактором». Доус стал рекордсменом КХЛ по количеству хет-триков.Лучшим новичком вторую неделю подряд признан нападающий(«Адмирал»), в трёх матчах набравший 3 (2+1) очка при показателе полезности «+1». 21-летний форвард дальневосточников в среднем проводил на льду 16 минут и 14 секунд, нанёс 6 бросков по воротам. На его счету также 2 блокированных броска и 4 силовых приёма.