«Рейнджерс» образца 2024 года — 12-я команда в истории НХЛ с 7 победами кряду на старте ПО

Этой ночью в Роли (США) прошёл третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Каролина Харрикейнз» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ).

Таким образом, «Рейнджерс» образца 2024 года стали 12-й командой в истории НХЛ, одержавшей семь побед в семи первых матчах с начала плей-офф. Примечательно, что в 8 из предыдущих 11 случаев выдавшая данную серию команда в итоге брала Кубок Стэнли, включая тех же «Рейнджерс» в 1994 году. Это был последний раз, когда «синерубашечники» становились чемпионами НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» повели 3-0 в серии и находятся в шаге от выхода в финал Восточной конференции. Четвёртый матч состоится в ночь с 11 на 12 мая там же в Роли.