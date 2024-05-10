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«Рейнджерс» образца 2024 года — 12-я команда в истории НХЛ с 7 победами кряду на старте ПО

«Рейнджерс» образца 2024 года — 12-я команда в истории НХЛ с 7 победами кряду на старте ПО
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Этой ночью в Роли (США) прошёл третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Каролина Харрикейнз» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ).

Таким образом, «Рейнджерс» образца 2024 года стали 12-й командой в истории НХЛ, одержавшей семь побед в семи первых матчах с начала плей-офф. Примечательно, что в 8 из предыдущих 11 случаев выдавшая данную серию команда в итоге брала Кубок Стэнли, включая тех же «Рейнджерс» в 1994 году. Это был последний раз, когда «синерубашечники» становились чемпионами НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» повели 3-0 в серии и находятся в шаге от выхода в финал Восточной конференции. Четвёртый матч состоится в ночь с 11 на 12 мая там же в Роли.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 3-й матч
10 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Гюнцель (Орлов, Свечников) – 10:14 (5x5)     1:1 Крайдер (Зибанеджад) – 28:30 (4x5)     1:2 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 46:25 (5x5)     2:2 Свечников (Ахо, Шей) – 58:24 (6x5)     2:3 Панарин (Трочек) – 61:43 (5x5)    
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