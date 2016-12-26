Карый: воронежские ребята хотят играть за «Буран» бесплатно, а им не дают

Главный тренер «Бурана»рассказал об обстановке в команде, в которой не платят зарплату полгода.«Команда пропустила тренировку. Кое-кто из уходящих ребят влияют на ситуацию, «мутят». Евгений Крутиков, Максим Гончаренко, Станислав Кучкин и Роман Копиенко написали заявления в дисциплинарный комитет. Люди, которые летом были никому не нужны, за полгода набрали форму, получили какие-то предложения. Теперь они уходят, хотя мы тратились на них. Я считаю, сезон нужно было доиграть. Те, кто не дошёл с нами до конца, поступили не по-человечески, не по-христиански. Потому что мы прямым текстом ребятам говорили в лицо: «Здесь будет плохо, денег нет». Но парни говорили: «Нам ничего не надо, хотим играть в ВХЛ». И сейчас, когда у нас самые сложные времена, когда мы не имеем права на дозаявку хоккеистов, эти игроки уходят. Бог им судья.Лозунги кончились. Ребята полгода без денег, я не получаю зарплату уже год. Но мы всё равно будем делать всё, чтобы воронежский хоккей жил. Пока есть хоть какие-то ресурсы, будем работать. Будет пять полевых игроков в команде – эти пятеро будут и в равенстве играть, и в большинстве. Поговорю с остающимися в клубе ребятами, объясню, что растренированными они точно никому не нужны.Мне непонятно решение запретить нам дозаявку. Вот есть такой хоккеист Максим Пушкарский. Он хочет играть здесь, Саша Буйницкий был готов играть без всяких денег. Есть и другие воронежские ребята, которые готовы вернуться. Запрещать их заявлять – это не на пользу спорту. Могу даже назвать это нарушением прав человека – хоккеист хочет бесплатно играть за команду родного города, а ему не дают», — цитирует Карого РИА «Воронеж».