Сборная России проиграла Канаде на старте МЧМ-2017

Сборная России в матче первого тура группового раунда чемпионата мира для игроков не старше 20 лет, стартовавшего в Канаде, уступила хозяевам соревнований со счётом 3:5.В первом периоде команды обменялись голами Тайлера Джонса и Михаила Сергачёва. Дилан Строун на 34-й минуте вывел канадцев вперёд, а Николя Руа упрочил лидерство своей команды.На старте заключительной трети Мэттью Барзал сделал счёт 4:1. Кирилл Капризов отыграл одну шайбу, но Дилан Строум вернул Канаде перевес в три гола, оформив дубль. Окончательный счёт матча установил на 51-й минуте Егор Рыков.Во втором туре 29 декабря Россия сыграет с командой США, а канадцы 30 декабря встретятся с Латвией.