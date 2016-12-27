Капризов: голы – положительный момент, но канадцы перебросали нас в два раза

Нападающий молодёжной сборной Россииподвёл итог матча с Канадой (3:5).«Ненужные удаления подвели нас. Пропустили голы в меньшинстве. Где-то тактически немного неправильно сыграли, нужно было всё делать быстрее. Не думаю, что дело в маленьких площадках. Мы давно тренируемся на них, сыграли три матча перед турниром. В третьем периоде, когда Полунин отдавал мне на пустые ворота, немного не повезло, не успел клюшкой обработать.С настроем у обеих команд был полный порядок. В чём канадцы превзошли нас? По счёту превзошли, плюс по броскам в два раза перебросали. Положительные моменты? Голы. С Данией всего два гола забили, шведам не смогли, но всё равно в первую очередь должен быть результат», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.