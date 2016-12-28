Комаров: шансы на плей-офф у «Лады» ещё есть, будем бороться за восьмёрку

«Очень важная победа, до этого всё проигрывали в одну шайбу. Нужно было порадовать болельщиков перед Новым годом. Вышли полностью заряженными на победу, а когда реализовали свои моменты, немного расслабились, пропустили ненужные голы и создали интригу в матче. Но в итоге добились положительного исхода. Вроде играли на очень приличном уровне и с ЦСКА, и со СКА, а потом вышли на „Северсталь“ и не показали ничего толком, очень плохо сыграли. Очень важно было сегодня победить. Шансы на плей-офф ещё есть, будем бороться и стараться попадать в восьмёрку», — цитирует Комарова пресс-служба клуба.