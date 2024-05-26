Расписание заключительного дня ЧМ по хоккею — 2024
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Сегодня, 26 мая 2024 года, пройдут два матча чемпионата мира по хоккею с шайбой — игра за третье место и встреча за золотые медали. В этом году мировое первенство проводится в чешских городах Праге и Остраве.
Оба матча пройдут на «О2-Арене» в Праге. В матче за бронзу встретятся сборные Швеции и Канады. Игра начнётся в 16:20 мск.
ЧМ-2024 . За 3-е место
26 мая 2024, воскресенье. 16:20 МСК
Швеция
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В финальной игре примут участие команда Швейцарии и хозяева турнира сборная Чехии. Встреча начнётся в 21:20 мск.
ЧМ-2024 . Финал
26 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, следующий, 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании.
Отметим, что сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. Действующим победителем чемпионата мира по хоккею является сборная Канады.
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