Расписание заключительного дня ЧМ по хоккею — 2024

Сегодня, 26 мая 2024 года, пройдут два матча чемпионата мира по хоккею с шайбой — игра за третье место и встреча за золотые медали. В этом году мировое первенство проводится в чешских городах Праге и Остраве.

Оба матча пройдут на «О2-Арене» в Праге. В матче за бронзу встретятся сборные Швеции и Канады. Игра начнётся в 16:20 мск.

В финальной игре примут участие команда Швейцарии и хозяева турнира сборная Чехии. Встреча начнётся в 21:20 мск.

Напомним, следующий, 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании.

Отметим, что сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. Действующим победителем чемпионата мира по хоккею является сборная Канады.