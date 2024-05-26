Канарейкин: в играх с Казахстаном и Беларусью мы как сборная не растём

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался об играх российской национальной команды со сборными Казахстана и Беларуси.

— Игры с казахами и белорусами – это лучший выход в нашем сегодняшнем положении?

— Выход из безвыходной ситуации. Но понятно, что Беларусь и Казахстан уступают нам по классу, а мы как сборная не растём. Мы варимся в том, что есть. Выбирать не из чего. Наш хоккей от этого, конечно, проигрывает, — цитирует Канарейкина LiveResult.

Отметим, что сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в чемпионате мира — 2024. В этом году мировое первенство проводится в чешских городах Праге и Остраве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.