Быков: кто фаворит финала ЧМ-2024? Россия, остальные меня не интересуют

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков ответил на вопрос о фаворите финала чемпионата мира — 2024.

«Я думаю, что жители Швейцарии радуются выходу в финал чемпионата мира. Но я не смотрю матчи. К сожалению, наши не играют и у меня пропал интерес смотреть. Кто фаворит? Россия. Остальные меня не интересуют. Я не смотрел матчи и не буду смотреть», – сказал Быков в интервью Metaratings.ru.

Напомним, в финальной игре мирового первенства 2024 года примут участие команда Швейцарии и хозяева турнира сборная Чехии. Встреча начнётся в 21:20 мск. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в чемпионате мира — 2024. Действующим победителем чемпионата мира по хоккею является сборная Канады.