Гол и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Айлендерс»

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата. Встреча прошла в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
В составе «Вашингтона» отличились Джастин Уильямс (14-я минута), Александр Овечкин (42) и Андре Бураковски (54). За «Айлендерс» голы забили Кэл Клаттербак (9), Эндрю Лэдд (35, 45) и Андерс Ли (47).
Овечкин, помимо заброшенной шайбы, отдал одну голевую передачу. Также по одному очку в свой актив записали другие российские легионеры «столичных» — защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов. Результативной передачей отметился и нападающий «островитян» Николай Кулёмин.