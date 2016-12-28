«Коламбус» с Бобровским едва не упустил победу над «Бостоном», ведя — 3:0

«Коламбус Блю Джекетс» едва не упустил победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата. Встреча на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе закончилась со счётом 4:3 в пользу хозяев, которые по ходу матча вели — 3:0, позволили сопернику сравнять счёт, но всё же вырвали победу.«Коламбус» забросил три шайбы уже к 10-й минуте — отличились Скотт Хартнелл (4-я минута), Сет Джонс (9) и Мэтт Калверт (10). Гости ещё до конца первого периода отыграли две шайбы — отличились Дэвид Бэйкс (12) и Остин Чарник (13). Во втором периоде Давид Крейчи (39) сделал счёт равным. Победу «Блю Джекетс» принёс гол Ника Фолиньо (51). Голкипер «Коламбуса»отразил 37 бросков по своим воротам.Этот результат позволил «Блю Джекетс» продлить свою невероятную победную серию до 13 матчей.