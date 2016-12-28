Канада разгромила Словакию на МЧМ, позволив нанести 6 бросков по своим воротам

Сборная Канады разгромила команду Словакии в матче второго тура группового этапа молодёжного чемпионата мира. Встреча группы В закончилась со счётом 5:0 в пользу хозяев первенства.Голы на свой счёт записали Жереми Лозон (26-я минута), Тейлор Рэддиш (31), Энтони Чирелли (33), Тома Шабо (37) и Майкл Маклеод (43). Голкипер канадцев Коннор Ингрэм оформил шат-аут, для чего ему пришлось отразить всего 6 бросков по своим воротам.Канадцы набрали 6 очков и занимают первое место в группе В. Для словаков это был первый матч на турнире.