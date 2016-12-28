Эллиотт: СКА много забивает, против них всегда непросто играть

Защитник «Ак Барса» Стефан Эллиотт подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:3 Б).
«Это был неплохой матч, тяжёлый, мы давно не играли, поэтому сначала было тяжело, совершили несколько невынужденных ошибок. Но затем собрались, стали действовать увереннее, отыгрались и выиграли по буллитам.
СКА играет очень уверенно, много забивает, и играть против них всегда непросто. Мы знали об этом и готовились к непростой игре. Главное было не давать им бросать и играть в нашей зоне, не давать много свободы в атаке, владеть шайбой, у кого шайба — у того и преимущество.
Мы уже давно не играли, а матч и тренировка – совершенно разные вещи. Иногда ошибки случаются, это часть хоккея, игры, и часть игры состоит в том, что эти ошибки соперника нужно использовать, реализовать. Секач удачно подобрал шайбу, забил гол и сравнял счёт, но это не удача, а работа и желание победить», – цитирует игрока «Реальное время».