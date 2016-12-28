Капуано: в прошлом году Лэдд прибавил как раз после Рождества

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс»прокомментировал дубль Эндрю Лэдда в ворота «Вашингтон Кэпиталз» (4:3).«Забивающий игрок таким и остаётся. Голы так или иначе приходят. В прошлом году он прибавил как раз после Рождества. Он усердно работает. Если так продолжать, то успех рано или поздно придёт. Сегодня он два раза пошёл на ворота и забил два гола», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.Лэдд, в межсезонье подписавший 7-летний контракт на $ 38,5 млн, впервые в сезоне забил два гола в одном матче.