Куликов: я чувствую, что влился в «Баффало», ребята помогали

Защитник «Баффало Сэйбрз»вспомнил о своём переходе в команду, недавнем матче с «Флоридой Пантерз» и Яромире Ягре.«Поначалу было трудно влиться в коллектив. Сначала из-за Кубка мира я пропустил весь тренировочный лагерь. Потом в первой же игре получил травму. В таких условиях команда сама по себе, а ты сам по себе. Они уехали на выезд, ты остался. Ни с кем не общаешься. Я ведь здесь не знал ни одного человека и не играл ни с кем раньше. Из новичков только Окпосо да я, остальные играют с прошлого года, коллектив уже сформировался. Но сейчас чувствую, что влился. Ребята хорошо приняли и помогали, чем могли. Да и игровую форму тоже набираю.Матч с «Флоридой»? Только приземлились, как меня посетило странное чувство: вроде домой прилетел, но в то же время вроде бы и в гостях. Хорошо, что до игры было ещё пару дней. И дома у себя побывал, и вообще отдохнул. А во время матча на табло пустили tribute видео, зрители меня поблагодарили. Было очень приятно.Проворов? Из-за травмы я видел не так много его матчей, но когда мы с «Филадельфией» играли в начале сезона, обратил внимание на его катание, видение площадки, то, что он принимает решения в нужный момент. Не знаю, будет он это читать или нет, но посоветую ему не тушеваться среди общей массы. Делать что-то такое, чего не делает никто.Ягр? То, что он хоккеем живёт и дышит, знают все. Единственное, что я могу сказать о Ягре нестандартного, так это то, что большинство своих тренировок по вечерам он проводит потому, что любит есть маффины по утрам», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.