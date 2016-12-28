Плющев: матч с США будет ключевым для российской «молодёжки»

Бывший тренер молодёжной сборной России Владимир Плющев дал оценку игре команды в матче МЧМ-2017 с командой Латвии (9:1), а также поделился ожиданиями от следующего матча с американцами.
«Очень много индивидуальной игры. Индивидуально наши ребята сильнее латвийцев. Они нам не конкуренты ни на сегодняшний, ни на завтрашний, ни на послезавтрашний день. Результат был предрешён. Латвийские тренеры неправильно повели себя, когда быстро поменяли первого вратаря. Второй тоже был не готов. Сказать, что мы увидели что-то новое в игре нашей команды, я не могу. Много индивидуальной игры, ребята действовали, рассчитывая только на свои силы. Меньше было комбинационной игры. Определённые перестановки повлияли. Я думаю, что наши тренеры думают не об этих играх. Они думают о будущем, ведь впереди более серьёзные соперники.
Не знаю, какой будет установка на игру с США. Думаю, что этот матч будет одним из ключевых для нашей команды. От его результата будет зависеть то, какое место мы займём и на кого выйдем в следующем раунде. Конечно, хотелось бы, чтобы ребята продемонстрировали не только индивидуальные качества, но и хорошие командные действия и грамотную игру в обороне», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.