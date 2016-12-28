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175 лет назад
2016
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Топ-3 моментов второго игрового дня МЧМ-2017
28 декабря 2016, среда. 13:51.
Хоккей
Международная федерация хоккея (ИИХФ) подготовила видео с топ-3 моментов очередного игрового дня
МЧМ-2017
.
Также видео можно посмотреть
здесь
>>> Спасибо за спарринг, Латвия! Россия размялась перед США
>>> «Давно не забивали так много». Брагин — о победе над Латвией
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей
МЧМ-2017
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Новости. Хоккей
28 декабря 2016, среда
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