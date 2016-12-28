Воробьёв: Захаркин любит работать с молодёжью – постоянно подсказывает

Нападающий «Салавата Юлаева» и молодёжной сборной Россиивысказался о своей игре в текущем сезоне.«Что было самым сложным при переходе из молодёжного хоккея во взрослый? Мне недоставало опыта. Опытные игроки выходят на игры совершенно с другим настроем. Мне этому предстоит научиться. Ну и физическая подготовка. Мне необходимо взрослеть, усердно заниматься, чтобы выровняться по этому показателю. А вот к скоростям было не сложно приспособиться – в КХЛ не бегут куда попало. Это облегчает задачу.Захаркин дополнительно с нами занимается. Занятия проходят и до тренировок, и после тренировок. Захаркин постоянно подсказывает нам всякие нюансы. Кроме того, он серьёзно работает с нами психологически. Он вообще любит работать с молодёжью. За основной состав «Салавата Юлаева» в этом сезоне играли много молодых хоккеистов. Так что доверие ощущаем, нам дают шансы. Главное – оправдать доверие. Он может спокойно на тренировке подъехать и спросить как дела. Словом, говорим не только о хоккее. Осталось игрой доказать, что могу быть лидером. Пока не всё получается.У меня пока низкая результативность. Нужно набирать больше очков. Пока мне не удаётся реализовывать свои моменты, реализация хромает. Где-то не хватает опыта, где-то – удачи. Надеюсь, в будущем всё придет. Но к моментам нужно относиться бережнее.Уровень сборных очень высокий. В них собираются сильные игроки – слабых хоккеистов в молодёжных сборных нет. Это хорошая практика на международном уровне. Остаётся лишь привыкнуть к тактике. Маленькие площадки? Сборная России потихоньку к ним привыкает. Тренеры нам постоянно подсказывают, как играть на маленьких площадках. Они говорят, где и что проще нужно делать. Также мы отрабатываем различные схемы. Я последний раз играл на маленькой площадке два года назад в Канаде на Кубке Вызова, и тогда особой разницы не почувствовал. Мне даже понравилось играть на них», – цитирует игрока официальный сайт КХЛ.