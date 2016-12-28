Кого вы считаете лучшим отечественным хоккеистом 90-х?

В этом году отмечается 70-летие отечественного хоккея. Мы предлагаем вам выбрать лучшего отечественного хоккеиста 90-х годов среди следующих спортсменов:
Михаил Шталенков,
Сергей Зубов,
Алексей Житник,
Владимир Малахов,
Дмитрий Юшкевич,
Сергей Фёдоров,
Александр Могильный,
Павел Буре,
Алексей Ковалев,
Алексей Яшин.
Проголосовать вы можете, пройдя по ссылке: http://www.playbuzz.com/championat10/12-28-2016-8-21-12-am90
→ От Шувалова до Боброва. Выбери лучшего хоккеиста 50-х
→ От Старшинова до Фирсова. Выбери лучшего хоккеиста 60-х
→ От Третьяка до Харламова. Выбери лучшего хоккеиста 70-х
→ От Фетисова до Ларионова. Выбери лучшего хоккеиста 80-х