Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кого вы считаете лучшим отечественным хоккеистом 90-х?

28 декабря 2016, среда. 15:44. Хоккей
В этом году отмечается 70-летие отечественного хоккея. Мы предлагаем вам выбрать лучшего отечественного хоккеиста 90-х годов среди следующих спортсменов:

Михаил Шталенков,
Сергей Зубов,
Алексей Житник,
Владимир Малахов,
Дмитрий Юшкевич,
Сергей Фёдоров,
Александр Могильный,
Павел Буре,
Алексей Ковалев,
Алексей Яшин.

Проголосовать вы можете, пройдя по ссылке: http://www.playbuzz.com/championat10/12-28-2016-8-21-12-am90

→ От Шувалова до Боброва. Выбери лучшего хоккеиста 50-х

→ От Старшинова до Фирсова. Выбери лучшего хоккеиста 60-х

→ От Третьяка до Харламова. Выбери лучшего хоккеиста 70-х

→ От Фетисова до Ларионова. Выбери лучшего хоккеиста 80-х
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Опрос
Новости. Хоккей
28 декабря 2016, среда
16:13 Сятери: 29 декабря — мой день рождения, и мой план — быть в игре
16:00 Касатонов: Канада — ориентир, необходимо провести глубокий анализ
15:44 Кого вы считаете лучшим отечественным хоккеистом 90-х?
15:35 Анисимов: с «Виннипегом» нужно было быть готовыми играть прямо с вбрасывания
15:24 Читатели «Чемпионата» выбрали Сергея Макарова лучшим игроком 80-х
15:06 Воробьёв: Захаркин любит работать с молодёжью – постоянно подсказывает
15:00 Гуськов: Плэтт привнесёт креатив в ЦСКА, а «Динамо» М сейчас поймало свою игру
14:54 Бывший нападающий ХК «Сочи» Бабинцев перешёл в чешский «Литвинов»
14:43 Прайс, Суббэн, Кросби и Макдэвид — лидеры голосования за капитанов Матча звёзд
14:11 Торторелла: я уже сжёг пленку с видео матча с «Брюинз», там нечего смотреть
14:01 Хеллебайк: побеждать «Чикаго» очень приятно
13:56 СКА установил клубный рекорд — 14 гостевых побед подряд
13:51 Топ-3 моментов второго игрового дня МЧМ-2017
13:34 Паризе: «Миннесота» играет с большой уверенностью в себе
13:16 «Барыс» навестил воспитанников Аккольского детского дома
13:03 Кубок Шпенглера — 2017 может пройти с участием сборных
13:00 Плющев: матч с США будет ключевым для российской «молодёжки»
12:58 Салливан: Малкин — выдающийся игрок, 800 очков в НХЛ — это очень много
12:54 Константинов и Ларионов поучаствовали в чествовании «Детройта» сезона-1996/97
12:51 Куликов: я чувствую, что влился в «Баффало», ребята помогали
12:19 Форвард «Аризоны» Дюклер прервал свою 21-матчевую безголевую серию
12:15 Капуано: в прошлом году Лэдд прибавил как раз после Рождества
12:12 Эллиотт: СКА много забивает, против них всегда непросто играть
12:08 Херсли: было очень много прессинга, давления в матче с «Ак Барсом»
12:06 Бобровский теперь имеет в активе победы над всеми командами НХЛ
11:27 Маклеллан: у «Эдмонтона» нет защитника-квотербека
11:00 Возьмёт ли ЦСКА реванш у «Динамо» М и как завершатся другие матчи дня в КХЛ
10:58 Кросби: 800 очков – отличная цифра, но Малкин на этом не остановится
10:44 Григорьев: мне будет несложно перестроиться после «Адмирала»
10:36 Бёрнс вышел на второе место в истории НХЛ среди защитников по голам в ОТ
10:30 Хартли: Полунин хорошо бросает, напоминает мне Джонни Годро
10:27 «Коламбус» и «Миннесота», Кросби, Холден – звёзды дня в НХЛ
10:25 Пашков: Шестёркину и Коскинену в СКА уже тесновато, это проблема клуба
10:02 Форвард «Ванкувера» Хансен выбыл на 4-6 недель из-за травмы колена
10:01 Андрей Марков пропустит три следующих матча «Монреаля» из-за травмы паха
10:01 Форвард «Лос-Анджелеса» Тоффоли выбыл минимум на неделю
10:00 Юртайкин: с латвийцами было непросто, они постоянно били в тело
09:54 Макфи: на матчах «Вегаса» местных жителей будет не 4 процента, а 94
09:49 Датчане одержали третью в истории победу на МЧМ, нанеся 10 бросков
09:45 Кросби забросил свою 25-ю шайбу в 30-м матче сезона, укрепив лидерство
09:30 Дубник выиграл 9-й матч подряд, улучшил личный рекорд и побил клубный
09:15 Карлссон стал рекордсменом среди защитников «Оттавы» по голевым передачам
09:15 «Йокерит» — «Динамо» (Рига): видеообзор
09:14 Овечкин: «Вашингтон» не имеет права проигрывать такие матчи
09:09 Овечкин забил свой 541-й гол и вышел на 30-е место в истории НХЛ
Все новости RSS
Сколько шайб молодёжная сборная России забросит в ворота Латвии?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+