Сидоров: приятно играть на МЧМ, даже когда болеют не за твою команду

Защитник молодёжной сборной Россиипрокомментировал ход чемпионата мира.«Сегодня день отдыха, время восстановиться. Атмосферу почувствовали уже на первой игре, много народу пришло поддержать домашнюю команду. Приятно играть при таких трибунах, когда гонят вперёд, даже и не твою команду – идёт сильный накал. После первой игры понял, что нужно меньше играть с шайбой, больше двигаться. За очками не гонюсь, главное — делать свою работу и не пропускать», — передаёт слова Сидорова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.