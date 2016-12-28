Светлаков: очень ждал своих голов, можно сказать, что прорвало с «Динамо»

Нападающий ЦСКАподелился эмоциями после матча с московским «Динамо», который закончился со счётом 5:3«Сегодня все играли на победу. В начале нам где-то не везло, но в конце сумели переломить игру. Хотелось в день рождения ЦСКА сделать приятно, победить. Сегодня пришло много болельщиков поддержать нас, мы не хотели испортить им праздник. Не думаю, что когда-то мне удавалось забить две шайбы быстрее, чем за минуту.Мы сделали работу над ошибками, убрали те недочёты, которые были в игре с „Локомотивом“. Разобрали „Динамо“ и старались выполнять тренерское задание. Во время тайм-аута Дмитрий Квартальнов говорил продолжать играть в ту игру, которая нам приносит результат, стараться играть в их зоне.Молодёжный чемпионат мира смотрю, переживаю за ребят. Завтра будет очень важный матч с США. Мне нравится в команде играть с Кузьменко. Играем вместе ещё со школы, понимаем друг друга. Можно сказать, что сегодня меня прорвало, очень ждал этих голов», — передаёт слова Светлакова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.