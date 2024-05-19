Капитан «Лады» Михаил Фисенко принял участие во всероссийском полумарафоне

Нападающий и капитан «Лады» Михаил Фисенко стал участником всероссийского полумарафона, который стартовал сегодня, 19 мая, почти во всех регионах России.

Фотография хоккеиста в легкоатлетической экипировке появилась в официальном телеграм-канале тольяттинского клуба.

Фото: Официальный телеграм-канал «Лады»

В завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 33-летний Фисенко принял участие в 63 матчах «Лады» суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 15 (3+12) очков. Его команда не смогла преодолеть барьер первого раунда Кубка Гагарина, уступив в серии «Авангарду» (1-4).

Фисенко является уроженцем Магнитогорска. В 2019 году он выиграл серебряные медали КХЛ в составе «Авангарда».

Самый быстрый гол в истории КХЛ: