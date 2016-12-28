Орешкин: хотели быстро закончить игру, но ЦСКА нас за это наказал

Главный тренер московского «Динамо»подвёл итоги противостояния с ЦСКА, в котором бело-голубые проиграли со счётом 3:5.«Всех с наступающим. Интересная игра для болельщиков. Реализованное большинство с одной и с другой стороны, с игры были голы. За восемь минут до конца побежали забивать, думали, что вытащим. Но попались на контратаках, которые решили судьбу матча.Команда менее уверенно действует, когда Ерёменко нет в воротах? Да нет, почему. Заливин достойно сыграл. В первом голе он неправильно сыграл, да и ему забили в пустые ворота. Ерёменко заболел. Бились, работали, старались — это налицо. Но третий период показал нашу игровую дисциплину. Быстро, наверно, хотели закончить эту игру, но, естественно, соперник нас за это наказал. Как оценю игру тройки Терещенко, Касумса и Кашпара? Они в большинстве два гола забили. С игры что-то, может быть, не получалось. Кашпар давно не играл, тяжело входит, но старается», — передаёт слова Орешкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.