Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Орешкин: хотели быстро закончить игру, но ЦСКА нас за это наказал

28 декабря 2016, среда. 22:44. Хоккей
Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин подвёл итоги противостояния с ЦСКА, в котором бело-голубые проиграли со счётом 3:5.

«Всех с наступающим. Интересная игра для болельщиков. Реализованное большинство с одной и с другой стороны, с игры были голы. За восемь минут до конца побежали забивать, думали, что вытащим. Но попались на контратаках, которые решили судьбу матча.

Команда менее уверенно действует, когда Ерёменко нет в воротах? Да нет, почему. Заливин достойно сыграл. В первом голе он неправильно сыграл, да и ему забили в пустые ворота. Ерёменко заболел. Бились, работали, старались — это налицо. Но третий период показал нашу игровую дисциплину. Быстро, наверно, хотели закончить эту игру, но, естественно, соперник нас за это наказал. Как оценю игру тройки Терещенко, Касумса и Кашпара? Они в большинстве два гола забили. С игры что-то, может быть, не получалось. Кашпар давно не играл, тяжело входит, но старается», — передаёт слова Орешкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК ЦСКА Сергей Орешкин
Новости. Хоккей
28 декабря 2016, среда
22:44 Орешкин: хотели быстро закончить игру, но ЦСКА нас за это наказал
22:32 Светлаков: очень ждал своих голов, можно сказать, что прорвало с «Динамо»
22:23 Сен-Пьер: здорово закончить 2016 год победой, а потом отдохнуть немного
22:09 Выступление Радионовой, разбитая бровь и другие фото с матча ЦСКА — «Динамо»
22:07 Три очка Светлакова позволили ЦСКА одержать победу в московском дерби с «Динамо»
22:07 Четыре шайбы за десять минут помогли «Спартаку» переиграть «Сочи»
21:42 Занковец: «Барыс» сумел добиться тяжёлой победы, было отличное движение
21:19 Канарейкин: провели качественную игру в обороне, но третий период не удался
20:56 Третьяк: сборная удовлетворительно начала МЧМ, поражение от Канады не страшно
20:33 Ковальчук подарил коррекционной школе Петербурга ель стоимостью миллион рублей
20:17 Палушай: КХЛ — вторая лига в мировом хоккее, я готов бросить себе вызов
19:58 Полунин: атмосфера на МЧМ в Канаде лучше, чем год назад в Финляндии
19:57 Скабелка: Налимов — сильный вратарь, он сейчас в форме, нигде не лежал на печке
19:49 Сидоров: приятно играть на МЧМ, даже когда болеют не за твою команду
19:38 «Лугано» обыграл «Маунтфилд» на Кубке Шпенглера, Райан Веске забил победный гол
19:19 Малкин: на Новый год поедем отдыхать в Майами, но семь дней прогулять нельзя
19:02 ФК «Крылья Советов» передал клубную футболку вратарю «Колорадо» Варламову
18:54 Стали известны составы ЦСКА и «Динамо» на московское дерби
18:52 «Барыс» взял верх над «Авангардом», одержав четвёртую победу в пяти матчах
18:44 Опубликованы составы команд на игру ХК «Сочи» — «Спартак»
18:34 Бердников: была техническая ошибка при голе или нет, но мы его пропустили
18:13 Вудкрофт: Палушай может сегодня сыграть, хотим быстрее ввести его в состав
18:12 Сборная России провела тренировку в полном составе на МЧМ
17:49 Вратарь «Филадельфии» Нойвирт приступил к тренировкам с командой
17:25 Гол Окулова позволил «Сибири» обыграть «Кузню», Налимов оформил «сухарь»
17:16 Как завершится матч Россия — США на молодёжном чемпионате мира—2017
17:02 Гаврилов: до сих пор удивляюсь, почему «Динамо» тогда мне не забило гол
16:53 Холтби: я пропустил три гола, которых можно было избежать
16:46 ФХР рассмотрит возможность участия олимпийской сборной в Кубке Шпенглера
16:13 Сятери: 29 декабря — мой день рождения, и мой план — быть в игре
16:00 Касатонов: Канада — ориентир, необходимо провести глубокий анализ
15:44 Кого вы считаете лучшим отечественным хоккеистом 90-х
15:35 Анисимов: с «Виннипегом» нужно было быть готовыми играть прямо с вбрасывания
15:24 Читатели «Чемпионата» выбрали Сергея Макарова лучшим игроком 80-х
15:06 Воробьёв: Захаркин любит работать с молодёжью – постоянно подсказывает
15:00 Гуськов: Плэтт привнесёт креатив в ЦСКА, а «Динамо» М сейчас поймало свою игру
14:54 Бывший нападающий ХК «Сочи» Бабинцев перешёл в чешский «Литвинов»
14:43 Прайс, Суббэн, Кросби и Макдэвид — лидеры голосования за капитанов Матча звёзд
14:11 Торторелла: я уже сжёг пленку с видео матча с «Брюинз», там нечего смотреть
14:01 Хеллебайк: побеждать «Чикаго» очень приятно
13:56 СКА установил клубный рекорд — 14 гостевых побед подряд
13:51 Топ-3 моментов второго игрового дня МЧМ-2017
13:34 Паризе: «Миннесота» играет с большой уверенностью в себе
13:16 «Барыс» навестил воспитанников Аккольского детского дома
13:03 Кубок Шпенглера — 2017 может пройти с участием сборных
Все новости RSS
Как завершится матч Россия - США на молодёжном чемпионате мира - 2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+