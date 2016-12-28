Квартальнов: сегодня «армейская» молодёжь перевернула игру, это радует

Главный тренер ЦСКАподелился впечатлениями от матча с московским «Динамо», который завершился победой «армейцев» со счётом 5:3.«Хотел бы поздравить наших болельщиков и руководителей с наступающим Новым годом. Желаю болельщикам терпения, чтоб они были с нами и в горе, и в радости. Хорошая игра. Она нам тяжело давалась. Опять проблема в игровой дисциплине. Она мне напомнила игру в Ледовом дворце ВТБ с „Динамо“. Давать такой гандикап команде, которая очень здорово играет в большинстве… Два удаления было „3 на 5“, нам нужно расти в этом плане. Такие удаления, как выброс шайбы, блокировка в спину — пахнут дешевизной. Здесь нам надо быть более солидными. Понятно, что где тонко, там и рвётся, но хотелось бы, чтобы в этом компоненте мы не давали фору нашему сопернику. Порадовало то, что сегодня наша молодёжь перевернула игру. Это здорово, ребята растут. Такие игры очень много дают им, чтобы они не останавливались, продолжали быть такими голодными.Вспоминая прошлую игру с „Динамо“, когда мы пропустили два гола „3 на 5“, я не могу сказать, что это комплекс. Нам надо где-то немножко хладнокровнее сыграть. Ребята начинают немножко нервничать. Есть проблема, она нас целый сезон преследует. Работаем. Где будем встречать Новый год и когда соберём команду? Мы будем действовать по регламенту», — приводит слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.