Петтерссон: после тренировки с минским «Динамо» понял, что не ошибся с клубом

Нападающий минского «Динамо»поделился первыми впечатлениями после перехода в белорусский клуб.«Я очень рад, что получил возможность присоединиться к «Динамо». Сегодня была моя первая тренировка с командой, после которой я почувствовал, что не ошибся, и мне захотелось поскорее выйти на лёд в официальном матче.Я очень счастлив, что буду играть в Минске. Я слышал, что у вас замечательная арена и невероятная атмосфера на домашних матчах! Команда играет в зрелищный хоккей, поэтому я просто в восторге сейчас и жду встречи с вами на ближайших домашних матчах», — цитирует Петтерссона официальный сайт клуба.