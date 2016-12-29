Нюландер: мы всё ещё злы за поражение от финнов в полуфинале МЧМ-2016

Нападающий молодёжной сборной Швецииподелился ожиданиями от матча с командой Финляндии на чемпионате мира 2017 года, который начнётся 30 декабря в 01:30 мск.«Думаю, будет хорошая битва. Финны проиграли два первых матча, так что они будут заряжены. Но и у нас осталась злость с прошлого года, поэтому мы постараемся показать свою лучшую игру», — приводятся слова Нюландера на официальном сайте МЧМ-2017.В полуфинале МЧМ-2016 Финляндия одолела шведов со счётом 2:1 и в итоге завоевала золотые медали.