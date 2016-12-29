Защитник ЦСКА Денисов избежал серьёзной травмы, он сыграет после Нового года

Травма защитника ЦСКАоказалась несерьёзной, хоккеист вернётся в строй после Нового года.«К счастью, у Денисова не обнаружили ничего серьёзного. К первым играм чемпионата КХЛ после Нового года он будет готов вернуться на лёд. Что касается остальных травмированных, то возвращение нападающих Муршака и Ничушкина ожидается начале января, а Да Косты – во второй половине месяца», — цитирует пресс-службу клуба «Р-Спорт».Денисов получил травму на раскатке перед игрой с московским «Динамо» и не смог выйти на матч. Также в лазарете ЦСКА находятся нападающие Ян Муршак, Валерий Ничушкин, Стефан Да Коста.