Источник: клубы КХЛ должны своим игрокам более 500 млн рублей

Стали известны задолженности клубов КХЛ перед своими хоккеистами, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на свои источники.
Как сообщает издание, на сегодняшний день «Сибирь» имеет самый большой долг, примерно 150 млн рублей. На втором месте — московское «Динамо» с долгом, который приближается к 120 млн. На третьем месте — ХК «Сочи», долги южан превышают 100 мдн рублей. Ещё семь команд должны гораздо меньше, а долг у них небольшой по месяцам. Общая сумма долгов всех клубов превышает 500 млн рублей, но в этой сумме часть «Слована» и «Медвешчака», оставшаяся с прошлого сезона.