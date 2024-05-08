Никита Кучеров вошёл в тройку претендентов на приз самому выдающемуся игроку сезона НХЛ

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) назвала трёх претендентов на индивидуальную награду «Тед Линдсей Эворд». В тройку вошли нападающие Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Натан Маккиннон («Колорадо») и Остон Мэттьюс («Торонто»). Награда вручается «самому выдающемуся хоккеисту сезона» по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ.

Кучеров в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 144 (44+100) очка. Россиянин выиграл второй «Арт Росс Трофи» в карьере.

Маккиннон закончил регулярный чемпионат со 140 (51+89) очками в активе, став вторым бомбардиром сезона в НХЛ.

Мэттьюс стал лучшим снайпером прошедшего регулярного сезона. На счету американского форварда 107 (69+38) очков в 81 матче.