СКА и «Локомотив» определились с составами на матч в Санкт-Петербурге

Петербургский СКА и ярославский «Локомотив» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало встречи — в 19:30 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.
Состав СКА:
Шестёркин (Коскинен);
Ковальчук — Дацюк — Плотников, Зубарев — Войнов;
Гусев – Шипачёв — Дадонов, Зуб – Белов;
Широков – Коскиранта — Барабанов, Яковлев – Херсли;
Тихонов — Каблуков — Кетов, Рукавишников.
Состав «Локомотива»:
Мурыгин (Судницин);
Тальбо – Контиоло – Козун, Накладал – Кронвалл;
Апальков – Красковский – Мосалёв, Гавриков – Любушкин;
Галимов – Картаев – Аверин, Пашнин – Рафиков;
Локтионов – Кадейкин– Ильенко, Черепанов – Лугин.