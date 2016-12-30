Капризов продолжает лидировать в гонке бомбардиров на МЧМ-2017

Российский форвардпосле трёх туров группового этапа продолжает удерживать лидерство в гонке бомбардиров на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет, который проходит в Канаде.На счету Капризова 8 очков (5 голов и 3 результативные передачи). На 1 очко россиянин опережает шведа Александера Нюландера (4+3) и канадца Дилана Строума (2+5).В зачёте снайперов Капризов делит первое место с другим канадским игроком Тейлором Реддишем.В заключительном туре группового этапа Россия 1 января сыграет с командой Словакии.