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Капризов продолжает лидировать в гонке бомбардиров на МЧМ-2017

30 декабря 2016, пятница. 08:43. Хоккей
Российский форвард Кирилл Капризов после трёх туров группового этапа продолжает удерживать лидерство в гонке бомбардиров на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет, который проходит в Канаде.

На счету Капризова 8 очков (5 голов и 3 результативные передачи). На 1 очко россиянин опережает шведа Александера Нюландера (4+3) и канадца Дилана Строума (2+5).

В зачёте снайперов Капризов делит первое место с другим канадским игроком Тейлором Реддишем.

В заключительном туре группового этапа Россия 1 января сыграет с командой Словакии.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей Кирилл Капризов U20 — Хоккей МЧМ-2017
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