Каменский: привлекать профессионалов в любительский хоккей надо без подстав

Олимпийский чемпион, член правления Ночной хоккейной лиги и куратор конференции «Приволжье»рассказал о популяризации и развитии любительского хоккея в России.«Конечно, всегда хочется, чтобы было больше финансирования и больше льда, за счёт этого лига и привлекает к себе интерес и внимание со стороны игроков и болельщиков. От этого больше людей начнут заниматься хоккеем, больше команд будут вступать в Ночную лигу, да и вообще непрофессиональный хоккей от этого будет только выигрывать.Я думаю, что любительский хоккей всё же должен оставаться на своём любительском уровне, а привлечение известных людей в этот процесс, конечно, этот уровень повышает. Это популяризирует хоккей, привлекает новых людей к занятию этим видом спорта, а те, кто уже занимается, учатся у профессионалов. Всегда приятно получить консультацию или совет от мастеров своего дела, как лучше играть в той или иной ситуации. Лига развивается в этом плане, повышается уровень мастерства игроков-любителей. Другой момент в том, что многие команды часто привлекают к себе профессионалов, делая таким образом подставы. Нужно следить, чтобы этого не происходило», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Филиппом Майковым.