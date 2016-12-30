Плющев: США продемонстрировали с Россией игру, свойственную советскому хоккею

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Владимир Плющев дал оценку матчу команды Валерия Брагина с американцами на МЧМ, а также поделился ожиданиями от следующей игры со словаками.
«Самсонов сыграл на своём уровне, на том уровне, который необходим для сборной. Если бы не он, исход матча можно было бы решить ещё в первом периоде. Я имею в виду, психологически. Американцы были готовы сильнее нас. Позиционные атаки у них были сильнее наших. Они продемонстрировали ту игру, которая была свойственна для российского хоккея и начала российского хоккея, когда ещё жива была школа, которая давала понимание, что хоккей — это не беготня по площадке, а игра. Поэтому американцы выглядели достаточно убедительно. Конькобежная и технико-тактическая подготовка у них на очень хорошем уровне.
Вопрос о фаворите в матче Россия — Словакия даже обсуждать не надо. Ясно, что сборная России не просто фаворит — мы выше классом и сильнее по многим позициям. У нас не должно с ними возникнуть каких-то серьёзных проблем», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.