Плющев: США продемонстрировали с Россией игру, свойственную советскому хоккею

Бывший главный тренер молодёжной сборной Россиидал оценку матчу команды Валерия Брагина с американцами на МЧМ, а также поделился ожиданиями от следующей игры со словаками.«Самсонов сыграл на своём уровне, на том уровне, который необходим для сборной. Если бы не он, исход матча можно было бы решить ещё в первом периоде. Я имею в виду, психологически. Американцы были готовы сильнее нас. Позиционные атаки у них были сильнее наших. Они продемонстрировали ту игру, которая была свойственна для российского хоккея и начала российского хоккея, когда ещё жива была школа, которая давала понимание, что хоккей — это не беготня по площадке, а игра. Поэтому американцы выглядели достаточно убедительно. Конькобежная и технико-тактическая подготовка у них на очень хорошем уровне.Вопрос о фаворите в матче Россия — Словакия даже обсуждать не надо. Ясно, что сборная России не просто фаворит — мы выше классом и сильнее по многим позициям. У нас не должно с ними возникнуть каких-то серьёзных проблем», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.