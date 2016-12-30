Тимкин: мы победили «Салават» за счёт характера

Нападающий магнитогорского «Металлурга»прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Мы победили за счёт характера. Терпели, ждали ошибки «Салавата». Дождались и выиграли. Хочу поздравить всех с победой и с наступающим Новым годом. Ничего грубого не было. Было два удаления, мы их реализовали. Конечно, не без доли везения, но реализовали.Уфа – хорошая команда, мы не ждали простой игры. Знали, что будет тяжело. Они ведь тоже большинство реализовали. И в этом нет ничего удивительного. У них хорошие исполнители.Мишкопад? Мы же играем для болельщиков. Им приятно. Очень хорошую акцию придумали», – цитирует игрока «Бизнес Online».