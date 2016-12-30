Земченко: в детстве я писал письмо испанскому Деду Морозу и на испанском языке

Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Игнат Земченко вспомнил новогодние традиции своего детства.«Всей семьёй мы встречали Новый год очень давно, мне было лет 7-8. Каких-то необычных традиций не было. Просто всей семьёй собирались за столом и встречали Новый год, как и все русские люди. Ёлку всегда наряжали. И сейчас у меня в квартире есть наряженная елка. Какой же без ёлки Новый год? Даже в Испании, где мы жили с семьёй, когда я был ещё маленький, обязательно наряжали ёлку.Новогодние фильмы? Мне очень нравятся «Иван Васильевич меняет профессию» и «Бриллиантовая рука». Каждый из этих фильмов смотрел раз 15-20 точно.Точно помню, что писал в детстве письма Деду Морозу. Причём писал письмо испанскому Деду Морозу и на испанском языке. В Испании Деда Морозова называют Папа Ноэль. О чём я просил? Просил, чтобы подарил клюшку, видеоприставку. Помню, как в один Новый год мне подарили два больших пакета — в одном из них был футбольный мяч, в другом баскетбольный. Не знаю почему, но этот Новый год мне больше всего запомнился», — цитирует игрока официальный сайт клуба.