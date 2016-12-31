Финляндия сложила чемпионские полномочия и сыграет в матчах за выживание на МЧМ

Сборная Финляндии не сыграет в плей-офф молодёжного чемпионата мира — 2017 и будет бороться за выживание в элитном дивизионе. Это стало понятно после того, как Швейцария обыграла Данию в матче группового этапа МЧМ (5:4 Б). Швейцарцы набрали 4 очка в группе А и за тур до окончания группового этапа стали недосягаемыми для финнов, которые проиграли все три игры на турнире.Таким образом, Финляндия сложила с себя чемпионские полномочия и в начале января сыграет в утешительном раунде с худшей командой группы В. Также отметим, что это первый случай, когда действующие чемпионы будут играть в матчах за выживание.