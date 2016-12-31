Шалаев: «Авангард» собрал не просто команду, а коллектив настоящих мужиков

Президент «Авангарда»подвёл итоги уходящего 2016 года.«Главный итог года для нашего клуба в том, что нам удалось собрать хорошую команду и отлично с ней пройти в чемпионате до Нового года. Надеюсь, так будет и дальше. Причём получилось не просто собрать команду, а Коллектив с большой буквы, коллектив настоящих мужиков, которые хотят сражаться за победы. Это очень важно. А кроме того, в этом году сбылась наша мечта: началось строительство хоккейной академии «Авангард». Мечта воплощается в жизнь! Срок сдачи – 2018 год. И уже не просто камень заложен, пройдена нулевая отметка, строительство идёт хорошими темпами, и мы очень этому рады.В новом году хочется пожелать всем прежде всего здоровья и благополучия. Очень плохо и несправедливо, когда гибнут люди – неважно, где и как. Что говорить, я очень тяжело переживаю, даже когда ребята у нас в команде получают травмы. Так что самое главное, чтобы все были здоровы, пусть бог хранит всех. И конечно же, желаю всем продолжать наслаждаться нашей любимой игрой – хоккеем», — цитирует Шалаева пресс-служба КХЛ.